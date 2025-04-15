Scott McTominay yıldızlaştı: Napoli, kendi evinde Empoli'yi affetmedi!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, Empoli'yi konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 18. ile 61. dakikalarda Scott McTominay ve 56. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Ayrıca Lukaku, McTominay'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu.
17 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte 68 puana ulaşan Napoli, 71 puanlı lider Inter ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Galibiyet hasreti 17 maça çıkan Empoli ise 24 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Napoli, Monza'ya konuk olacak. Empoli ise Venezia'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Scott McTominay #napoli #empoli
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