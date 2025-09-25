Sebastian Szymanski'den Domenico Tedesco açıklaması: 'Adapte olmak için...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 09:43:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, "Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımın yeni teknik direktörü ve adaptasyon süreciyle ilgili soruya da yanıt veren Szymanski, "Ben öyle zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir ama bizim bu kalitemiz var. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur" dedi.

