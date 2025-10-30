Sebastian Szymanski için flaş iddia: 'Beni burada sevmiyorlar'

Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşen ve performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için vatandaşı Michal Nalepa'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, Sebastian Szymanski'yle ilgili Polonya basınına konuştu.

Gazeteci Tomasz Cwiakala'ya röportaj veren Michal Nalepa, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki durumunu değerlendirdi.

“SZYMANSKI, MOURINHO SONRASI KENARDA KALDI”

Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası Szymanski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, "Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı" ifadelerini kullandı.

“BENİ BURADA SEVMİYORLAR”

Szymanski için çarpıcı sözler sarf eden Nalepa, "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi 'Beni burada sevmiyorlar' dedi" şeklinde konuştu.

OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ

Öte yandan Polonya basını, tüm bu durum göz önüne alındığında Szymanski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı.

Yine haberde Szymanski'nin sözleşmesinin 2027'de biteceği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir meblağ ödemesi gerekeceği vurgulandı.