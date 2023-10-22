Sebastian Szymanski, Kadıköy'de bir başka!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu sezon Kadıköy'de oynadığı tüm lig maçlarında skor katkısı yaptı.
Sebastian Szymanski performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü.
Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı.
Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.
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