Sebastian Szymanski, Kadıköy'de bir başka!

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu sezon Kadıköy'de oynadığı tüm lig maçlarında skor katkısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 20:02
Sebastian Szymanski, Kadıköy'de bir başka!
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Sebastian Szymanski performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü.

Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı.

Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.


fenerbahçe Sebastian Szymanski Atakaş Hatayspor

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