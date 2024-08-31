Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!

Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki forvet Sebastien Haller, La Liga ekibi Leganes'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:18
Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un kadroda düşünmediği Sebastien Haller'in yeni takımı açıklandı.

Leganes, Alman ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fildişi Sahilli forvet, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Dortmund'a geri dönecek. Haller'in Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılında sonerecek.


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