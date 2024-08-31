Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!
Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki forvet Sebastien Haller, La Liga ekibi Leganes'e transfer oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un kadroda düşünmediği Sebastien Haller'in yeni takımı açıklandı.
Leganes, Alman ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fildişi Sahilli forvet, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Dortmund'a geri dönecek. Haller'in Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılında sonerecek.
Spor Haberleri
- Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası!
- Hull City'den 5.5 milyon Euro'ya transfer!
- Tammy Abraham, kiralık olarak Milan'da!
- Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!
- Dominik Livakovic kariyerinde bir ilke imza attı!
- 'Topu rakibe bırakan Fenerbahçe gitti, yerine...'
- Inter'den sahasında gol yağmuru!
- Scott McTominay'in yeni adresi belli oldu!
- Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti!
- Milli sporculardan 4 madalya!
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Kılıçdaroğlu'ndan manidar 30 Ağustos paylaşımı