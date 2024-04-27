Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Genel Kurulu bugün düzenlendi. Başkan adayları arasında Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat yerini alırken seçimi kazanan isim belli oldu. Şekip Mosturoğlu seçimi kazandı. Peki, Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:28
Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?
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Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi. Bu gelişmenin ardından Şekip Mosturoğlu’nun daha önce bulunduğu görevler ve hayatı merak ediliyor. 2006 yılından itibaren Fenerbahçe Yönetim Kurulunda asil üye olarak görev yapan Mosturoğlu birçok farklı görevler üstlendi.  Peki, Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

ŞEKİP MOSTUROĞLU KİMDİR?

Şekip Mosturoğlu 20 Nisan 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Mosturoğlu sonrasında ise avukatlık yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2024 yılında yapılan seçimlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.


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