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Şekip Mosturoğlu'ndan 3 Temmuz göndermesi: 'Bizden olduğunu sandıklarımız...'

Şekip Mosturoğlu'ndan 3 Temmuz göndermesi: 'Bizden olduğunu sandıklarımız...'

26.07.2025 11:53:00
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AA
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Şekip Mosturoğlu'ndan 3 Temmuz göndermesi: 'Bizden olduğunu sandıklarımız...'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu.

3 Temmuz 2011'in üzerinden 14 yıl geçtiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:

"14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın. Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübüne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, 'Dokunma yanarsın' denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan, sonunda da yenilmez denilen bir yapıyı yenen camianın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe."

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