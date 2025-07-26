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Jose Mourinho isimleri Ali Koç'a iletti: Fenerbahçe'de 5 futbolcu için karar verildi!

Jose Mourinho isimleri Ali Koç'a iletti: Fenerbahçe'de 5 futbolcu için karar verildi!

26.07.2025 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho isimleri Ali Koç'a iletti: Fenerbahçe'de 5 futbolcu için karar verildi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün takımın kamp yaptığı Portekiz'e giderek Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Mourinho'nun Ali Koç'a takımda düşünmediği 5 futbolcunun ismini verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar ayrılacak futbolcuların da akıbeti merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde takıma gelecek ve gidecek isimlerle ilgili yapılan kritik zirvede Mourinho'nun sisteminde düşünmediği isimleri Ali Koç'a bildirdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 5 futbolcu Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yok. Jose Mourinho'nun Ali Koç'a sunduğu listede Mimovic, Djiku, Becao, Amrabat ve Diego Carlos yer aldı.

Futbolculara da durumun aktarıldığı ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiği belirtiliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho

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