Fenerbahçe Medicana'dan 8. galibiyet!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u sahasında 3-1 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.
25-27, 25-17, 25-22 ve 25-14 setler sonucunda maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e yükseltti.
Ligin ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe Medicana, 15. hafta maçında ise RAMS Global Cizre Belediye'ye konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Spor ise Arkas Spor'u ağırlayacak.
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