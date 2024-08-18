Şekip Mosturoğlu'ndan tepki: 'Aklınızı başınıza alın'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:53

Güncelleme: 18.08.2024 - 09:53

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olduğu maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe gidip taraftara destek oldu.

Koç'un deplasman tribününe gitmesiyle Göztepeli taraftarlar su şişeleri attı.

Ali Koç ve ekibi daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına giderken bir kişi tarafından itildi ve Koç yere düştü. Bu sürede oyun kısa süreli durdu. Güvenlik sağlanınca oyun kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan olayın ardından bir açıklama yaptı.

İşte Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları;

"İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda 2022-2023 Sezonunda oynanan Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe taraftarının maruz kaldığı insanlık dışı muamelenin İzmir'de halen devam ettiğini, maça biletlerini alarak yüzlerce kilometre öteden gelen taraftarımızın gerek emniyet güçleri tarafından uygulanan gereksiz müdahalelerle gerekse misafir tribünü üzerine yerleştirilen hoparlörler ile maruz kaldıkları zulmü endişe ile takip ediyoruz.

Taraftarlara karşı uygulanan zulmün derhal sona erdirilmesi kamu otoritesinin yerine getirmesi gerekli yasal bir görevdir. Aksine davrananlarla hukuk önünde hesaplaşılacaktır.

"ZULME MÜDAHALE ETTİ"

Sadece taraftarımıza yapılan zulme müdahale etmek için sahaya giren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a gerçekleştirilen fiili saldırı Fenerbahçe Düşmanlarının artık kendini saklamaktan çekinmediğini, topuyla tüfeğiyle saldırıya geçtiğini gösteren organize bir eylemdir. Bu organize saldırının failleri gereken cezayı alana kadar bu olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Bilinmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarından başkanına sarsılmaz ve ayrılmaz bir bütündür. Her bir ferdimize yönelecek saldırıları def etmeyi bildiğimiz gibi, hesabını da hukuk önünde sormayı çok iyi bilmekteyiz. Fenerbahçe'yi karanlık emellerine kurban etmeyi düşünenlere tavsiyem akıllarını başlarına almalarıdır."