Selahattin Baki ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü'nün şikayeti üzerine savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.
Baki'nin yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Galatasaray Kulübü, Baki hakkında şikayette bulundu ve savcılık, Fenerbahçe yöneticisini ifadeye çağırdı.
SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle."
"Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır."
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