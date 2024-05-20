Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'On kişilik Fenerbahçe’nin onur skoru'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 08:14

Güncelleme: 20.05.2024 - 08:14

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: TFF, fikstürü çekerken derbi haftalarını manuel olarak önden ayarlıyor. Yani iki sezondur G.Saray-F.Bahçe derbisinin 37’nci hafta oynanması tesadüf değil. Bilinçli... Heyecanı artırmak, maçın daha da devleşmesini sağlamak gibi hedefleri var belli ki. Ancak ilk yarıdaki derbide hiçbir futbol oynanmadı, dün de manasız gerilimler vardı sahada.

Benim TFF’ye önerim şu: Yeni sezonda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 37’nci haftaya koymaktan vazgeçin. Bence bu derbi için en uygun yer 5’inci hafta. Transfer sezonunun sonu, ilk milli maçların dönüşü. Benim fikrim elbette fikstürün tamamen özgür bırakılması yönünde... Ancak illa derbi tarihlerini manuel ayarlayacaksanız, lütfen yeni sezonda 37’nci haftaya koymayın bu maçı. Türkiye’nin en iyi iki takımı 180 dakika futbol oynadı, toplam yalnızca 1 isabetli şut izledik iki maçta. Bence daha fazlasını verebilir bu iki iyi takım. (Hürriyet)

"FENERBAHÇE POZİSYON VERMEDİ"

Güntekin Onay: Fenerbahçe, gerek taktiksel gerekse de mental açıdan bu maça çok iyi hazırlanmış. Sarı lacivertli ekip önemli eksiklerle gittiği Galatasaray deplasmanında, üstelik 70 dakikadan fazla bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen rakibine Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi.

Evinde tüm rakiplerine üstünlük kuran Okan Buruk’un takımı akan oyunda hiç pozisyon üretemedi. Fenerbahçe, tüm oyuncularıyla sahaya büyük bir karakter koyarken, Galatasaray’da dün iyi oynayan tek futbolcu dahi yoktu. İstikrar abidesi olarak tanıdığımız Lucas Torreira ve Fernando Muslera dahil hiçbir Galatasaraylı bekleneni veremedi. (Hürriyet)

"ON KİŞİLİK FENERBAHÇE'NİN ONUR SKORUDUR"

Ercan Güven: Derbi değil sinir harbiydi. İşi bu hale getirip atmosferden nemalanan Fenerbahçe, günah keçisi Mert Hakan’dı. Bu derbi kazanılmışsa her Fenerbahçeli Mert Hakan’a saygı sunmak zorundadır. Tepki verdi adam.

Maçtan önce problem çıkaran, maçı daha başlamadan Fenerbahçe’yi on kişi bıraktıracak kadar geren Mert Hakan bu derbinin kahramanıdır.Tabi Galatasaray açısından olayın sanığı!

Unutmayın, bir mücadelede kimin kötü kimin etkisiz kimin yararlı olduğunu sonuçlar ve tarih gösterir. Birinin kahramanı, diğerinin hainidir.

Kazanmak istemeyen, kaybeder derbide. Galibiyet on kişilik Fenerbahçe’nin onur skorudur. (Milliyet)

"ŞİMDİ ANLATSINLAR MAYISLARIN KİMİN OLDUĞUNU"

Gürcan Bilgiç: Djiku, "Gurur maçına çıkacağız" demişti; çıktılar… "Hakemi de yeneceksiniz" demişlerdi; yendiler… "Hesabı son hafta görürüz" diye yola çıktılar; yaptılar… 18 yaşındaki çocuklara gol atıp, sevinç kulesi kuranlara aslında ne olacağını söylemeleri lazımdı; anlattılar. Fenerbahçe daha inanmış takım olarak çıktı sahaya. Ders verdiler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…"

İsmail Kartal'a, takımın üstünden elini çekmeyen Ali Koç'a, dimdik duran Fenerbahçe takımına ve RAMS Park'a gelip susmayanlara selam olsun.

Şimdi anlatsınlar mayısların kimin olduğunu, nasıl olduğunu. (Sabah)