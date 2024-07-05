Selahattin Baki'ye sürpriz teklif: Acun Ilıcalı'ya rakip olabilir

Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 05.07.2024 - 12:25

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, İngiltere ve Belçika'dan sürpriz bir teklif aldı.

ACUN ILICALI VE HASAN ÇETİNKAYA'YA RAKİP OLABİLİR

NTV Spor'da yer alan habere göre Selahattin Baki, İngiltere Championship ekibi Sheffield Utd ve Belçika ekibi Beerschot'tan eş zamanlı yürütmek üzere futboldan sorumlu yöneticilik teklifi aldı Baki, teklifi kabul ederse Belçika'da Hasan Çetinkaya'nın Westerlo'suna, İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine rakip olacak.

TRANSFERLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin daha önce gerçekleştirdiği Min-Jae, Tadic, Fred ve Dzeko gibi transferlerde önemli rol oynamıştı.