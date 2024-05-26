Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunmayan Selahattin Baki, basın mensuplarına konuştu. Baki, olaylı derbide yaşananlarla ilgili, "Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey-kardeş refleksiydi çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:27
Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni listesinde yer almayan Selahattin Baki, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yönetimde yeni yüzlerin olması gerektiğini söyleyen Selahattin Baki, "6 sene burada çoğumuz yıprandık, elimizden geleni yaptık. Böyle bir 6 yıldan sonra hatta totalde de 10 yıldan sonra mutlaka yeni yüzlerin olması gerekiyordu. Başkanımızla bu konuda konuştuk, aramızda kötü bir kan, kötü bir enerji yok. Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey-kardeş refleksiydi çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik. Bunlar geçici pozisyonlar, başkanımız 'İhtiyacım olduğu zaman seni arayacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

"KIRGIN OLDUĞUM ŞEYLER VAR"

Sivas maçının çok travmatik olduğunu söyleyen Selahattin Baki şu sözlerle devam etti:

"Beni 6 yılda en çok üzen şey... Beni yakından tanıyanlar iyi bilir, kötü travmaları çabuk atlatabilen birisiyim. Babamın vefatında böyle olmuştur, iflas ettik orada da böyle olmuştur. Ancak 3. yılımızdaki Sivas maçını içimden atamıyorum. Çok şey aldı götürdü benden o maç. Sağlığımın bile aynı olmadığını hissettim, hayatımda ilk defa."

Kırgınlıkları olduğunu söyleyen Selahattin Baki, "Kırgın olduğum şeyler mutlaka var. 3-4 şey sayabilirim ama saymayacağım. Ben yedek üye olarak girdiğim yönetimde 3. seneden sonra futbol şubesine atandım, basın sözcülüğüne atandım. Bu kadar onur yaşatılmış bir yerde kırgınlıklar çok önemli olmaz" dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Yeni arkadaşlara tavsiyem ketum olsunlar. Ben başkanın gözüne girip iyi bir yol yürüdüysem ketumluk burada çok önemli. Birçok yapılan transferde, benim ilişkilerimle yapılan transferlerde başkaları yapmış diye biliniyor. Hem de yıllardır... Fenerbahçe için çalışsınlar."


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