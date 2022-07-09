Selçuk İnan, Fatih Terim'in ayrılığı hakkında konuştu: 'Beklemediğimiz bir durumdu'
Son olarak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Terim'in ayrılığına dair konuştu. İnan, "Terim'in ayrılığı beklemediğimiz bir durumdu" dedim.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Terim'in ayrılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Terim'in sarı - kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili Sabah'a konuşan İnan, Burak Elmas için çarpıcı ifadeler kullandı.
İnan, "Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu. Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti. Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı. Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysa ki, Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı" diye konuştu.
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