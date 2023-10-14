Selçuk İnan iptal edilen Juventus maçını anlattı: 'Ben iptal ettirdim'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:09

Güncelleme: 14.10.2023 - 11:09

Futbolculuk döneminde Galatasaray'da önemli başarılara imza atan Selçuk İnan, Youtube kanalı Markaj'a açıklamalarda bulundu.

Eski milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde yaşadıklarını anlattı.

"KİMSE UYUYAMIYORDU"

Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Süper Lig play-off finalinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Selçuk İnan o anlar için, "İlk defa başımıza gelen bir şeydi. Rakibimizin sahasına gidip final oynayacaktık. Maçtan önce Florya'da değil bir otelde kalıyorduk. Odaların koridorlarını görmeniz lazım. Kimse uyuyamıyordu. Fatih hoca teknik ve taktik dışında motivasyon konuşmasıyla birlikte bizi nelerin beklediğini bize anlattı. Galatasaray'a gelmeyi ben tercih ettim. Bu fotoğraf çocukluğumun ve hayallerimin gerçekleştiğinin çığlıklarını temsil eden bir fotoğraftı" dedi.

"ERTELEYELİM O ZAMAN"

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-14 sezonunda Juventus ile oynanan son grup maçında karşılaşmanın nasıl ertelendiğini anlatan Selçuk İnan, "Hakem beni ve Buffon'u çağırdı. 'Ne düşünüyorsunuz erteleyelim mi maçı?' diye sordu. Buffon da 'Ev sahibinin kaptanı nasıl isterse öyle yapalım.' deyince bende 'Erteleyelim o zaman.' dedim" şeklinde açıkladı.

Galatasaray'da 9 sezon top koşturan Selçuk İnan, 5 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 1 kez de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde oynama başarısı gösterdi.