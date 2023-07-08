Selçuk İnan'dan Arda Güler transferi açıklaması

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:23

Galatasaray'ın eski yıldızlarından teknik direktör Selçuk İnan, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği gecesinde konuştu.

Selçuk İnan Galatasaray'ın şampiyonluğunu, "Oyuncuları, yönetimi, taraftarı tebrik ederim bize böyle günler yaşatıyorlar. Galatasaray'da herkes birbirini çok sever, burada olmaktan dolayı çok mutluyum" sözleriyle değerlendirirken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili de konuştu.

Selçuk İnan

"BİR ŞEKİLDE OYNARSINIZ"

Selçuk İnan, Arda Güler'in Real Madrid'de oynayacak kalitede olduğunu söyleyerek, "Daha önceki röportajlarımda Arda Güler ile ilgili konuşmuştum. Genç yaştan beri tanıyorum onu gerçekten çok önemli bir potansiyel ve çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyuncuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah" sözlerini sarf etti.