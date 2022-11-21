Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu
Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Süper Lige ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Şenol Can'dan sonra yeni teknik direktörü belli oldu.
Kasımpaşa, Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibi, kısa bir süre içerisinde İnan ile imzaların atıldığını resmen açıklayacak.
13 MAÇTA 4 GALİBİYET!
Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilginin ardından yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.
Kasımpaşa geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.
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