Arda Güler, Real Madrid'e transfer sürecini anlattı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 19:06

Güncelleme: 07.07.2023 - 19:07

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi. Daha sonra Arda Güler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Arda'nın açıklamaları...

"Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum.

Neden Barcelona değil Real Madrid?

Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum.

Bu yıl kiralanabileceğin konuşuluyor. Modric, Bellingham gibi çok önemli oyuncularla birlikte şansın var mı?

Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım.

"MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM"

Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı. "Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum.

"ANCELOTTI BENİ ARADI"

Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı.

Bir sene kiralık gideceksen bu hangi takım olabilir, Leverkusen mi?

Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu.

Fenerbahçe'den nasıl ayrıldın?

Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum.

Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?

Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı.