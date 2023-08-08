Selçuk İnan'dan Brighton'a ziyaret
Son olarak Kasımpaşa'da teknik direktör olarak çalışan Selçuk İnan, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın davetini yanıtsız bırakmadı.
Teknik direktör Selçuk İnan, İngiliz kulüp Brighton'ın tesislerini ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından Roberto De Zerbi ile fotoğrafını paylaşan Selçuk İnan şu sözleri kaydetti:
"İlginiz ve davetiniz için teşekkür ederim."
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