Selçuk İnan'dan Brighton'a ziyaret

Son olarak Kasımpaşa'da teknik direktör olarak çalışan Selçuk İnan, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın davetini yanıtsız bırakmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:54
Selçuk İnan'dan Brighton'a ziyaret
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Teknik direktör Selçuk İnan, İngiliz kulüp Brighton'ın tesislerini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Roberto De Zerbi ile fotoğrafını paylaşan Selçuk İnan şu sözleri kaydetti:

"İlginiz ve davetiniz için teşekkür ederim."


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