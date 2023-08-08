Selçuk İnan'dan Brighton'a ziyaret

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:54

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:54

Teknik direktör Selçuk İnan, İngiliz kulüp Brighton'ın tesislerini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Roberto De Zerbi ile fotoğrafını paylaşan Selçuk İnan şu sözleri kaydetti:

"İlginiz ve davetiniz için teşekkür ederim."