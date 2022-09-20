Semenishina: Profesyonel boks Türkiye'de daha çok yaygınlaşacak

20 Eylül 2022 Salı, 10:54

Dünya Boks Konseyi'nin profesyonel boks federasyonu için Türkiye'nin lisanslarını kabul ettiğini belirten Oksana Semenishina, "Bu Türkiye'ye ilk gelişim değil. Daha önce birçok kez Türkiye'ye geldim. Bu Türkiye'deki ikinci seminer. Geçtiğimiz aylarda da bir seminer verilmişti. Türkiye'de profesyonel boks federasyonu kuruldu. Adı profesyonel boks komisyonu olarak geçiyor. Bunu bizim komisyonumuz yani Dünya Boks Konseyi (WBC) kabul etti. Güzel bir çalışma oldu ve WBC, Türkiye'nin lisanslarını kabul etti" dedi.

"SEREN AY, BU KEMERİ ALARAK DAHA SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU OLABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERDİ"

Türkiye'de bu sene önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Oksana Semenishina, "Bu sene Türkiye'de önemli bir organizasyon oldu. Bir ilk yaşandı. WBC Silver unvanı alındı. Türkiye tarihinde ilk kez kadın bir boksör WBC Silver unvanını aldı. Bu büyük bir organizasyondu. Seren Ay Çetin, silver kemeri alarak herkesi gururlandırdı. Kendisini buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Seren Ay, bu kemeri alarak daha sonra dünya şampiyonu olabileceğini herkese gösterdi. Kemer maçında yendiği isim de Eva Voraberger'in daha önce 2 kez WBC Dünya Şampiyonluğu bulunuyor" şeklinde konuştu.

"ZAMAN GEÇTİKÇE PROFESYONEL BOKS TÜRKİYE'DE DAHA ÇOK YAYGINLAŞACAK"

Profesyonel boksun Türkiye'de daha da yaygınlaşacağına inandığını belirten Semenishina, "WBC, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nda hakem olacak kişiler ve yöneticiler için burada bir seminer düzenledi. Bu çok önemli bir durum. Çünkü; daha önce Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Türk boks tarihi için bu çok önemli. Hakemlerin gelişimleri, profesyonel boksu daha iyi öğrenebilmeleri için çok önemli bir şey. Türkiye'de çok fazla profesyonel boksör ve hakem adayları var. Zaman geçtikçe profesyonel boks daha çok yaygınlaşacak. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler bir hal alacak. Profesyonel boksun Türkiye'de gelişeceğine emimin. Profesyonel olmak isteyen birçok isim var. Gelecek vaat eden başarılı birçok isim var. Onlara sadece doğru dokunuşlar lazımdı. Federasyon kurulduğu için bunlar artık yapılacak. Boksun burada gelişeceğinden adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.

"SERDAR AVCI'NIN BU MAÇI KAZANMASI TÜRK BOKSU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Serdar Avcı'nın 16 Ekim'de Bakü'de oynayacağı karşılaşma için de düşüncelerini aktaran WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu kemer önemli bir kemer. Serdar Avcı'nın kariyeri için en önemli maçlardan bir tanesi. Sporcuların hazır olup olmadığını her zaman ring gösterir. Serdar Avcı'nın bu maçı kazanması Türk boksu için çok önemli. Herkes için hayırlısı olsun. Hak ediyorsa kazanacaktır."

SERDAR AVCI: BU KEMERİ ALACAĞIMA İNANIYORUM

16 Ekim'de Bakü'de Tonny Salam ile WBC International Silver kemer maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde hazırlıkların iyi gittiğini belirten Serdar Avcı, "Hazırlıklarım güzel gidiyor. Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla hazırlıklarımı sürdürüyorum. Şu ana kadar 16 kilo verdim. Maç tarihine kadar 8 kilo kaldı. Onu da bu ay içerisinde düşeceğim. Kendimi iyi hissediyorum. Benim için çok önemli bir karşılaşma. Dünyada çok geçerliliği olan bir unvan. Dünyanın en büyük federasyonu olan WBC'nin 3 numaralı kemeri. Umarım bu kemeri alırım. Bu kemeri alırsam sonrasında ciddi bir unvan maçı daha olacak. Bu kemeri alacağıma inanıyorum. Hazırlıklarım bu yönde devam ediyor. Kemeri alırsam, bu WBC dünya şampiyonluğuna yaklaştığımı gösterir. Tabii ki bu unvanı alabilirsek. İnşallah alacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"PROFESYONEL BOKS FEDERASYONUN KURULMASI TÜRK BOKSUNA ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK"

Profesyonel boks federasyonun kurulmasının Türkiye'ye çok faydalı olacağını ifade eden Serdar Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Profesyonel boks federasyonun kurulması Türk boksuna çok şey kazandıracak. Eski milli boksör Suat Karlıdağ arkadaşımızın önderliğinde, ben kuruculuğunu yaptım. Benimle beraber sağ olsun Erol Ceylan, Levent Çukur, Ahmet Öner hepsi mücadele verdi. Hepimiz ülkemizde profesyonel boks federasyonu kurulsun diye mücadele ettik. Sonunda da kurduk. Bundan sonrası Türk boksu için çok faydalı olacak. Çünkü; her seferinde yurt dışından hakemlerin getirilmesi gerekiyordu. Örneğin, unvan maçı yapmak istiyorduk bize 'Ülkenizde profesyonel boks federasyonu yok, hakem yok' diyorlardı. Bu konularda çok zorluklar çektik. Rahmetli Sinan Şamil Sam ağabeyimiz, Selçuk Aydın olsun daha birçok ismini sayamadığım boksör yurt dışında kaldılar. Dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırdılar. Aslında hepsi şampiyon olabilecek potansiyelde isimlerdi. Sebebi de federasyonumuzun olmaması. Hakem kadromuz, masamız güçlü olmadığı için olamadılar. Ancak şimdi bunu da çok güçlendireceğiz. Masada hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğiz."