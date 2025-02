Josef de Souza'dan Adana Demirspor açıklaması!

Ligimizde forma giymiş oyunculardan Josef de Souza, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekibin sahadan çekilmesiyle ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, konu hakkında yorumunu yaptı.

Josef de Souza, "Böyle anlar, Türk futbolunun itibarını zedeliyor. Adana Demirspor'u cesaretlerinden dolayı tebrik ederim" dedi.

Moments like this tarnish Turkish football. Congratulations to Adana for their courage . ????