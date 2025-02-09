CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 'Adana Demirspor talimatı kimden aldın?'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında maçtan çekilme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı videoya, "Adana Demirspor talimatı kimden aldın?" notunu düştü.
Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.
Adana Demirspor'un Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldığı öne sürüldü.
SARIGÜL'DEN TEPKİ
CHP Milletvekili Sarıgül yaptığı açıklama ile, "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim, yöneticilik yaptım. Adana Demirspor madem penaltı değilse o anda neden çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın da çekiliyorsun, sahadan çekilme nedenleri detaylı bir şekilde araştırmalıdır" ifadelerini kaydetti.
Sarıgül'ün paylaşımı şu şekilde:
Adana Demirspor talimatı kimden aldın #GSvvADS #RamsParktaKaraGece #Galatasaray pic.twitter.com/0IMDEkmd37— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) February 9, 2025
Etiketler: #Mustafa Sarıgül #CHP #adana demirspor
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