Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

03 Şubat 2022 Perşembe, 23:45

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir transferi daha açıkladı.

Galatasaray, savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya’nın transferi konusunda anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki futbolcu, 23 kez milli takım formasını üzerine geçirirken aralıklı olarak oynadığı Galatasaray'da ise 209 karşılaşmaya çıktı.