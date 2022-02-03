Semih Kaya yeniden Galatasaray'da
Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir transferi daha açıkladı.
Galatasaray, savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya’nın transferi konusunda anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki futbolcu, 23 kez milli takım formasını üzerine geçirirken aralıklı olarak oynadığı Galatasaray'da ise 209 karşılaşmaya çıktı.
?? Yuvana hoş geldin Semih Kaya! (@semihkaya_26) ?? pic.twitter.com/SwQJJaZUIK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2022
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