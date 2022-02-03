Galatasaray Erick Pulgar'ı açıkladı

Süper Lig ekibi Galatasaray, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı resmi olarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 23:15
Galatasaray Erick Pulgar'ı açıkladı
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir transferi daha açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar’ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı.

İtalya Ligi ekibi Fiorentina'dan kiralanan Pulgar, Şili Milli Takımı'nda oynadığı 37 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Pulgar, Fiorentina'da forma giydiği 188 maçta, 18 gol ve 15 asistlik katkıda bulundu.


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