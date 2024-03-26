Semih Kılıçsoy attı, Ümit Milliler son dakikada puanı kaptı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 22:23

Güncelleme: 26.03.2024 - 22:23

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

BERTUĞ YILDIRIM PENALTI KAÇIRDI

Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.

Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak. İtalya U21, evinde San Marino U21'i konuk edecek.