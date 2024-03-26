Semih Kılıçsoy attı, Ümit Milliler son dakikada puanı kaptı!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.
Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.
BERTUĞ YILDIRIM PENALTI KAÇIRDI
Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.
Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak. İtalya U21, evinde San Marino U21'i konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!
- Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!
- Katliam gibi kazada yeni gelişme