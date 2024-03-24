Vincenzo Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy sözleri: 'Maçların seviyesi farklı olduğu için...'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 22:07

Güncelleme: 24.03.2024 - 22:17

Türkiye, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile deplasmanda oynayacak. Başkent Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45’te başlayacak.

Mücadele öncesi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montellla açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Montella; "Dünyadaki bütün hocalar ve futbolcular, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ister. Bütün hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Hayallerimiz var. O hayallerle yaşıyoruz. Umarım büyük hayallere birlikte yürürüz. Çok iyi gidiyoruz. Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son hazırlık maçında çok iyi performans verdik diyebilirim. Sadece 5 maçtır burada olduğumu da söylemeliyim" dedi.

İtalyan teknik adam sözlerinin devamında; "Analizleri yaparken bir hocanın görevi, duygularına kapılmadan bu işi yapabilmek. Ben bir hoca olarak bir konuda gurur duyuyorum, kimi çağırırsak çağıralım birliktelik hissiyatı olan ve kararlı bir grup oluyor. Bu beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Sahaya daha iyi yayılmak önemli. Son bölümdeki final aksiyonlarını daha iyi yapabiliriz. Macaristan, bizden önce çok pozisyona giren bir takımdı. Bizim maçta çok az pozisyon bulabildiler. Özellikle ön tarafta ne kadar aksiyona girebildik bu şekilde. Baktığınızda son 10 maçına Macaristan'ın, bu kadar çok şut atılabilen bir takım değildi. Biz bunu başarabildik" ifadelerini kullandı.

"GOL HER ZAMAN GOLDÜR"

Montella takımının hücum performansı hakkında; "Gol atan forvet olması değil de ne kadar çok gol atabilen bir takım olursak o kadar iyi. Orta saha da atabilir, forvet de. Gol her zaman goldür. Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımızda sadece 23 futbolcu seçebileceğiz, 2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır" sözlerini sarfetti.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Montella, Real Madrid forması giyen genç yetenek Arda Güler için; "Antrenmanlarla maçların seviyesi farklı olduğu için Arda'nın Real Madrid'de biraz daha süre alması, oynaması bizim için daha iyi olur. Real Madrid için de, Arda için de, bizim için de daha iyi olur" dedi.

Kadro seçimi hakkında konuşan Montella; "Son kararlarımı aldığımda illaki üzülen taraflar olacak. Herkesin gönlü rahat olsun. Ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım. Oyun planıma hangi isimler daha uygun olacak, ona göre futbolcuları seçerim. Eğer biz iç huzuru sağlayamazsak ülkemizde bu konularda, başarı elde etmek daha zor olur. Herkesin gönlü rahat olsun. Kararlarımı belli sebeplerden yapmam. Takıma, oyuna hangi oyuncu daha uygun ona göre seçerim. Benim gözümde sadece kırmızı-beyaz var" ifadelerini kullandı.

"SEMİH KILIÇSOY'U ÇOK SEVİYORUM"

Montella açıklamasının devamında; "Semih'i ben çok seviyorum, çok da beğendiğim bir oyuncu. Bu yüzden de çağırdım. Uluslararası düzeyde deneyimi çok az olan bir oyuncu. Hocalar olarak her futbolcunun bir yolcuğu vardır, onlara refakat etmemiz gerekir gelişmeleri için. Benim amacım 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e, biz buradayız ve senin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yanılmıyorsam Ümit Milli Takım'da da çok oynadığını hatırlamıyorum Semih'in ve bizim Ümit Milli'de İtalya ile çok önemli bir maçımız vardı" dedi.