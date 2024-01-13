Semih Kılıçsoy: 'Attıkça moralleniyorum'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:32

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:32

Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Genç yıldız, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek." dedi.

Semih Kılıçsoy, performansı için, "Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.