Semih Kılıçsoy: 'Attıkça moralleniyorum'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Kılıçsoy, 'Attıkça moralleniyorum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:32
Semih Kılıçsoy: 'Attıkça moralleniyorum'
Abone Ol google-news
Player Alanı

Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Genç yıldız, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek." dedi.

Semih Kılıçsoy, performansı için, "Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.


Semih Kılıçsoy beşiktaş Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük

En Çok Okunan Haberler