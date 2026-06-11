Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda mesajı!

Geçen sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Semih Kılıçsoy'un yayımladığı veda mesajı şu şekilde:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

25 MAÇTA 4 GOL

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.