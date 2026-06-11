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Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda mesajı!

Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda mesajı!

11.06.2026 21:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda mesajı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Semih Kılıçsoy, veda mesajı yayımladı.
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Geçen sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Semih Kılıçsoy'un yayımladığı veda mesajı şu şekilde:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

25 MAÇTA 4 GOL

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.

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