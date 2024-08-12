Semih Kılıçsoy: 'İyi bir asist yaptım'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:29

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:29

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."