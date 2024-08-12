Semih Kılıçsoy: 'İyi bir asist yaptım'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:29
Semih Kılıçsoy: 'İyi bir asist yaptım'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."


beşiktaş haberleri samsunspor haberleri Semih Kılıçsoy haberleri

İlgili Haberler

Chiesa cephesinden Beşiktaş için açıklama: 'Söz konusu kişiyi tanımıyorum'

Chiesa cephesinden Beşiktaş için açıklama: 'Söz konusu kişiyi tanımıyorum'
Beşiktaş 3 puanı yeni transferleriyle aldı: Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 3 puanı yeni transferleriyle aldı: Samsunspor 0-2 Beşiktaş
Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!

Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler