Semih Kılıçsoy: 'İyi bir asist yaptım'
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."
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