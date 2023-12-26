Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 07:26
Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, 2-1 kazanılan Hatayspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Takımıma golle katkı sağladığım için çok mutluyum."


Semih Kılıçsoy beşiktaş hatayspor

İlgili Haberler

3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, Hatayspor'u 2 golle geçti! Atakaş Hatayspor 1-2 Beşiktaş

3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, Hatayspor'u 2 golle geçti! Atakaş Hatayspor 1-2 Beşiktaş
Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi şehitler unutulmadı

Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi şehitler unutulmadı
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçti!

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçti!

En Çok Okunan Haberler