Semih Kılıçsoy: "Kendimi forvet olarak görüyorum"
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Malmö maçı sonrası konuştu. Kılıçsoy, "Kendimi forvet olarak görüyorum" dedi.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Malmö karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Genç futbolcu, "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum." dedi.
Semih Kılıçsoy, oynadığı pozisyon için, "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım." diye konuştu.
Semih, son olarak, "Bu gücün nereden geliyor?" sorusuna, "Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." yanıtını verdi.
Etiketler: #Semih Kılıçsoy #beşiktaş #Malmö #uefa avrupa ligi
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