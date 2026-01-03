Cumhuriyet Gazetesi Logo
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

3.01.2026 21:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Senegal, Sudan'ı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Senegal ile Sudan karşılaştı.

Stade Ibn Batouta'da oynanan maçı Senegal 3-1 kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 45+3'te Pape Gueye ve 77. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

Sudan'ın tek golünü 6. dakikada Amar Abdallah attı.

Senegal'de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Senegal çeyrek finale yükselirken Sudan, Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.

Senegal, çeyrek final mücadelesinde Mali-Tunus maçının galibiyle karşılaşacak.

İlgili Konular: #Sudan #Senegal #Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Ismail Jakobs asist yaptı: Senegal 3 puanı üç golle aldı!
Ismail Jakobs asist yaptı: Senegal 3 puanı üç golle aldı! Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın ilk haftasında karşılaştığı Botsvana'yı 3-0 mağlup etti.
10 kişi kalan Senegal'den rahat galibiyet!
10 kişi kalan Senegal'den rahat galibiyet! Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında karşılaştığı Benin'i 3-0 mağlup etti.
Resmen açıklandı... Senegal'den Ismail Jakobs kararı!
Resmen açıklandı... Senegal'den Ismail Jakobs kararı! Senegal Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye de kadroda yer aldı.