9.10.2025 17:46:00
9.10.2025 17:46:00
Cumhuriyet Spor
Senegal'de Ismail Jakobs krizi sürüyor: 'Durumun sonuçlanmasını bekliyoruz'

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, milli takıma katılmayan Ismail Jakobs hakkında açıklama yaptı. Thiaw, tecrübeli oyuncuyla ilgili sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Galatasaray'da Ismail Jakobs, çağrılmasına rağmen Senegal Milli Takımı'na katılmadı. Yıldız oyuncunun tatilde olduğu arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Senegal Futbol Federasyonu, durumu netliğe kavuşturmak için Galatasaray'dan bilgi durumunu istediği mektup yazdı ve beklemeye geçti. Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Pape Thiaw, yarın Güney Sudan ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Pape Thiaw, Ismail Jakobs'u beklediklerini ifade etti.

44 yaşındaki çalıştırıcı, "Hepimiz Ismail Jakobs'un yokluğunu hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 10 maçta forma giydi. Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında sarı kart gördü.

