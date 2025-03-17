Ismail Jakobs'tan geleceği için açıklama!
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin Alman basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz" cevabını verdi.
KAYIPLARA KARIŞTI
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında Ismail Jakobs, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı. 25 yaşındaki sol bek, bu müsabakanın ardından adeta kayıplara karıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi ile Monaco'dan kiraladığı sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı.
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