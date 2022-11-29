Senegal Dünya Kupası'nda üst tura çıktı: Ekvador 1-2 Senegal

29 Kasım 2022 Salı, 20:08

2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Senegal ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 2-1'lik skorla kazandı.

Senegal, Ismaila Sarr'ın 44. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ekvador, Moises Caicedo'nun 68. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak Senegal bu gole hemen cevap verdi. Kalidou Koulibaly, 70. dakikada attığı golle Senegal'in karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

ENNER VALENCIA FORMA GİYDİ

Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6 yaptı ve 7 puanlı lider Hollanda'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıktı. Ekvador ise 4 puanda 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.

Senegal, ikinci turda B Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak.