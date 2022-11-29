Senegal Dünya Kupası'nda üst tura çıktı: Ekvador 1-2 Senegal
Senegal, 2022 Katar Dünya Kupası'nda karşılaştığı Ekvador'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu.
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Senegal ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 2-1'lik skorla kazandı.
Senegal, Ismaila Sarr'ın 44. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Ekvador, Moises Caicedo'nun 68. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak Senegal bu gole hemen cevap verdi. Kalidou Koulibaly, 70. dakikada attığı golle Senegal'in karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
ENNER VALENCIA FORMA GİYDİ
Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6 yaptı ve 7 puanlı lider Hollanda'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıktı. Ekvador ise 4 puanda 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.
Senegal, ikinci turda B Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak.
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