Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arası kamp programı belli oldu
Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacağını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertlilerin, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa gireceği belirtildi.
Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.
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