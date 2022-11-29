Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arası kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacağını açıkladı.

AA
29 Kasım 2022 Salı, 17:57
Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arası kamp programı belli oldu
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Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertlilerin, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa gireceği belirtildi.

Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.


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