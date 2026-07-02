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Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı üzüntüye boğdu

Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı üzüntüye boğdu

2.07.2026 09:19:00
Güncellenme:
AA
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Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı üzüntüye boğdu

Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Belçika'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Takımlarını Dakar'da takip eden Senegalli futbolseverler, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
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Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi, başkent Dakar'da büyük üzüntü yarattı.

Karşılaşmayı dev ekrandan izlemek için Place de la Nation Meydanına gelen binlerce taraftar, ellerindeki Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla tribün atmosferi oluşturdu.

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BELÇİKA'NIN GOLLERİ DAKAR'I HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Maç boyunca tezahüratta bulunan taraftarlar, takımlarının bulduğu gollerin ardından birbirlerine sarılarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Belçika'nın beraberliği yakalamasıyla meydandaki coşku yerini sessizliğe bıraktı.

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Uzatma bölümünde gelen golün ardından ise Place de la Nation’da büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları uzun süre meydandan ayrılmadı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Belçika #Senegal

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