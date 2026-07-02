Toni Kroos'tan Almanya Milli Takımı'na sert tepki

Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Toni Kroos'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, son 32 turunda Paraguay'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 mağlup olarak turnuvadan elendi.

"DÜNYA ÇAPINDA OYUNCUMUZ YOK"

Toni Kroos, Alman Milli Takımı'nın mevcut oyuncu seviyesiyle ilgili sert değerlendirmelerde bulundu.

Kroos, "Şu anda tek bir dünya çapında oyuncumuz yok. Dünya çapında olma potansiyeline sahip oyuncularımız var, ancak bu onların zaten dünya çapında oldukları anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA DÜRÜST OLMALIYIZ"

Eski Alman futbolcu, Dünya Kupası'nda maçların kaderini belirleyen oyunculara dikkat çekti.

Kroos, "Dünya Kupası maçlarının her birinin sonucunu belirleyenler şu anda dünya çapında oyuncular ve gol krallığı listesinin zirvesindeler. Bizde böyle bir oyuncu yok ve bu konuda dürüst olmalıyız" dedi.

"BU TAKIM ARTIK BUNU YAPABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Kroos, başarılı turnuvalar geçirdikleri dönemlerde Almanya'nın daha yüksek seviyeye çıkabileceği hissini verdiğini söyledi.

Kroos, Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe adlı podcast'te, "Başarılı turnuvalar geçirdiğimiz zamanlarda, her zaman daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğimiz hissine kapılırdım. Bu takım artık bunu yapabilecek durumda değil. Sadece Paraguay'dan daha iyi olduğumuzu ve bir şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DA ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından Almanya'da milli takımın durumu tartışma konusu oldu. Kroos'un açıklamaları, Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Alman Milli Takımı'na yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.