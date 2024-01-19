Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Senegal, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. hafta maçında Kamerun ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:24
Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uuslar Kupası heyecanı devam ediyor.

Aliou Cisse yönetimindeki Senegal, C Grubu ikinci maçında Rigobert Song'un ekibi Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

SENEGAL - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA?

Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SENEGAL - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Senegal gruptaki ilk maçında Gambiya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Kamerun ise Gine ile 1-1 berabere kalmıştı.


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