Şenol Güneş açıkladı: İşte Trabzonspor'daki yeni görevi!
Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevine veda eden Şenol Güneş, bordo-mavili takımdaki yeni yapıya dair açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Şenol Güneş teknik direktörlük görevinden ayrıldı.
Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin imza töreninde Trabzonspor'daki yeni görevine dair açıklamalarda bulundu.
"SAHADA OLMAYACAĞIM"
Şenol Güneş, Trabzonspor'daki görevine ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:
"Geldiğimde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlamıştım. Yarın ne yapacağımızın planlamasını yapmamız lazım. Teknik anlamda takım Fatih hocanındır. Her alanda yaza kadar nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı planlamamız lazım. Sahada olmayacağım. Hoca yalnız hissederse, isteği olursa yanındayım. Herhangi bir ünvan beklemiyorum. Diğer konular benim için daha önemli. Dışarıdan transferler, oyuncular, tesisler... Bunlar daha büyük olarak görüyorum. Kayıp olarak gördüğümüz bir yılı toparlamak hocanın işi. Biz elimizden geleni yapacağız."
Spor Haberleri
- Urawa Red Diamonds hangi ülkenin takımı?
- Isco, milli takıma geri dönüyor!
- Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- FETÖ sanığı eski astsubay 'beraatini' istedi
- Fabio Capello'dan Guardiola misillemesi!
- Trabzonspor, kaynağından besleniyor
- Alman kulüplerinden rekor gelir: Yüzde 12 artış!
- Türk sporcu ABD'de birinci oldu!
- Kayseri'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
- Süper Lig'de yeni sezonun tarihi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
- ‘Günü geldiği zaman...'