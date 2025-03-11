Şenol Güneş açıkladı: İşte Trabzonspor'daki yeni görevi!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:27

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:27

Trabzonspor'da Şenol Güneş teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin imza töreninde Trabzonspor'daki yeni görevine dair açıklamalarda bulundu.

"SAHADA OLMAYACAĞIM"

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki görevine ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Geldiğimde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlamıştım. Yarın ne yapacağımızın planlamasını yapmamız lazım. Teknik anlamda takım Fatih hocanındır. Her alanda yaza kadar nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı planlamamız lazım. Sahada olmayacağım. Hoca yalnız hissederse, isteği olursa yanındayım. Herhangi bir ünvan beklemiyorum. Diğer konular benim için daha önemli. Dışarıdan transferler, oyuncular, tesisler... Bunlar daha büyük olarak görüyorum. Kayıp olarak gördüğümüz bir yılı toparlamak hocanın işi. Biz elimizden geleni yapacağız."