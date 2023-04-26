Şenol Güneş derbi öncesi konuştu: 'Puan hesabı yapmıyoruz'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:44

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:44

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak zorlu derbi öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde puan hesabı yapmadıklarını ve iyi futbol oynayarak maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Milliyet gazetesine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, takımdaki havanın güzel olduğunu vurgulayarak, "Dostane bir maç olsun, biz kazanalım. Takımdaki hava çok güzel. Bu maçta üç puandan başka bir şey istemem. Ligde 3. sıradayız ve kalan maçlarımızı kazanarak yukarıya çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İyi futbol oynayarak maçı kazanmaktan başka kafamızda bir düşünce bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN İYİ BİR KADROSU VAR"

Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğu söyleyen Şenol Güneş, "Galatasaray’a ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu kez kendi sahamızda oynayacağız. Maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zaten onların beklentisi de bu yönde. Galatasaray takımı iyi bir kadroya sahip ve iyi bir hocası var. Onlar da mutlaka kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir maç olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 62 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor.