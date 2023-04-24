Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:44

Güncelleme: 24.04.2023 - 07:44

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan ve Manchester United'a giden Wout Weghorst, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda önemli bir itirafta bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen Wout Weghorst, "Beşiktaş taraftarlarına dürüst olmam gerekirse, orada inanılmaz bir zaman geçirdim. Bir anda takımdan ayrıldım, onlarla konuşma şansım olmadı. Onları özlüyorum, orada harika zaman geçirdim" dedi.

"HEPSİNİ ÖZLÜYORUM"

30 yaşındaki Hollandalı golcü ayrıca "Bana davranışları gönüldendi, hepsini özlüyorum. Burası harika bir kulüp. Manchester United dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Türkiye'yi terk etmek için gerçekten iyi bir nedenim vardı. Umarım bunu herkes anlamıştır" ifadelerini kullandı.