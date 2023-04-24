Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, derbide formasından uzak kalacak.
Rachid Ghezzal
1 AY SAHALARDAN UZAK
Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli yıldızın sakatlığının bir ay daha devam etmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
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