Şenol Güneş, Eren Elmalı için noktayı koydu: 'Anlaşma yapılıp vazgeçmek...'

Şenol Güneş transferde Galatasaray'ın ilgisi olan Eren Elmalı için anlaşmadan vazgeçildiğini açıkladı.

Şenol Güneş, Eren Elmalı için noktayı koydu: 'Anlaşma yapılıp vazgeçmek...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:34

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Transfer etmek istediği Eren Elmalı'da görüşmelerin sonuçlanmadığını açıkladı. 

Şenol Güneş açıklamasında; "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" dedi. 

Şenol Güneş depremle ilgili sözleri hakkında; "Depremle ilgili sanki ben istiyorum gibi bir algı yapıldı. Böyle saçma konuşanlar toplumda yer ediniyorsa, hiç konuşmamak lazım. İnsanlar taraflı olmak istiyor" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #şenol güneş #galatasaray #Eren Elmalı

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