Şenol Güneş, Eren Elmalı için noktayı koydu: 'Anlaşma yapılıp vazgeçmek...'
Şenol Güneş transferde Galatasaray'ın ilgisi olan Eren Elmalı için anlaşmadan vazgeçildiğini açıkladı.
Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Transfer etmek istediği Eren Elmalı'da görüşmelerin sonuçlanmadığını açıkladı.
Şenol Güneş açıklamasında; "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" dedi.
Şenol Güneş depremle ilgili sözleri hakkında; "Depremle ilgili sanki ben istiyorum gibi bir algı yapıldı. Böyle saçma konuşanlar toplumda yer ediniyorsa, hiç konuşmamak lazım. İnsanlar taraflı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #şenol güneş #galatasaray #Eren Elmalı
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