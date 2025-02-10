Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: 'Alabilirsek alabileceğiz'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 22:43

Güncelleme: 10.02.2025 - 22:43

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk etti. Bordo mavililer John Lundstram'ın golüyle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor puanını 29 yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Sürekli geriden geliyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Topları basit kaybettik, iyi kullanamadık. Rakip top kazandı, iyi yönetti. Onları seyrettik. Oyun kontrolü rakipteydi. İkinci yarı akılcı oynadık. Son bölümlerde daha dikkatliydik. İkinci golü bulabilirdik. Rakip oyun olarak topu iyi kullandı. Daha sonra oyunc coşkusu yerine geldi. Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Gol yemeden kazanmak önemliydi, mutluyuz. Kötü başladık, iyi bitirdik. 2 oyuncumuz çok kaliteli (Zubkov ve Sikan) zaten gördük. Oyun olarak sıkıntı çektik. Düşündüğümüz oyun olmadı. Tekrar eski oyun düzenimize döndük. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacak. Nwakaeme ve Visca da çok önemli oyuncular. Oyuncular biraz uyum süreci geçirebilirler. İkinci yarı pozisyonları vermedik. Sürekli geride kalmak, maç kazanamamak, biraz telaş var. Bunları düzeltmek istiyoruz. Giden olur, gelen olur. Almak istediğimiz 2-3 oyuncu vardı. Ortaya almak istiyorduk. Yepyeni takımız. Eskiden kalan 2 ya da 3 oyuncu vardı. Orta sahaya katmak istediğimiz oyuncu vardı ancak çok pahalı. Bir de defansta alternatif istiyorduk. Bütçemizi aşmamaya çalışıyoruz. Bu kadronun ne yapacağı çok önemli. Genç oyuncu alabilirsek alabileceğiz. Bugün baktığınızda defans tamamen yeni. Gidenler de olabilir."