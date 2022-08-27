Şenol Güneş: "Galatasaray maçına bakacağız"

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:56

Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maç öncesi bordo-mavili ekibin eski teknik direktörü Şenol Güneş'in sözleri yankı uyandırdı.

Gümüşhane iline bağlı Kadırga Yaylası'na bağlı olduğu belirtilen bir grup taraftarla konuşan Şenol Güneş, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç için, "Öyle oldu, böyle oldu. Şimdi Galatasaray maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın bu sözleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Trabzon'da karşı karşıya gelecek.