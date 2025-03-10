Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un yeni hocasını canlı yayında açıkladı: 'Taraftar çok istiyor'

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Bordo mavili ekibin eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Karadeniz devinin başına geçecek yeni ismi açıkladı.

Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un yeni hocasını canlı yayında açıkladı: 'Taraftar çok istiyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:12

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş, teknik direktörlük görevini bırakıyor.

Bugün yönetimle yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yapan Şenol Güneş, saat 16:00'daki antrenmanda görevinin başında olmayacak.

Bordo-mavili yönetimin Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürülüyor.

Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı.

Fatih Tekke

"TARAFTAR VE KAMUOYU FATİH TEKKE'Yİ ÇOK İSTİYOR"

Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.


Etiketler: #Sadi Tekelioğlu #trabzonspor #Fatih Tekke

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