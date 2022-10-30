Şenol Güneş kaleyi Mert Günok'a emanet edebilir!
Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş, bugün kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'u oynatabilir.
Süper Lig'de Beşiktaş, 30 Ekim Pazar günü (bugün) saat 17.00'de HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.
KALEYİ MERT DEVRALABİLİR!
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'a 11'de şans vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
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