Şenol Güneş kötü gidişatın faturasını kesti: Trabzonspor'da 4 kadro dışı!
Trabzonspor'da; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok kadro dışı kaldı.
Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi.
Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."
Etiketler: #trabzonspor #kadro dışı #şenol güneş
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